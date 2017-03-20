Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29132723/
20 марта 2017, 1:00 | Бокс | «Газета.Ру»

Кличко рассказ о своих отношениях с Трампом

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что во время своей боксерской карьеры общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно посещал его поединки.

Мэр Киева Виталий <span class=error>Кличко</span> рассказал что о время своей боксерской карьеры общался с нынешним президентом США <span class=error>Дональдом</span> <span class=error>Трампом</span> который неоднократно посещал его поединки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы боксировали с Владимиром Кличко в Тадж-Махале, это та арена, которая принадлежит Трампу. Он неоднократно был на наших поединках, мы с ним общались, ходили в гости. Но, после того, как он стал президентом, у нас не было возможности снова встретиться, хотя он передавал приветы. Ну, ему есть, чем сейчас заниматься, думаю, что при возможности встретимся», — цитирует Кличко «112 Украина».

Свой последний поединок в боксерской карьере Кличко провел 8 сентября 2012 года против немца Мануэль Чарра. В том бою украинцу удалось одержать победу.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter