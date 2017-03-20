Кличко рассказ о своих отношениях с Трампом

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«Мы боксировали с Владимиром Кличко в Тадж-Махале, это та арена, которая принадлежит Трампу. Он неоднократно был на наших поединках, мы с ним общались, ходили в гости. Но, после того, как он стал президентом, у нас не было возможности снова встретиться, хотя он передавал приветы. Ну, ему есть, чем сейчас заниматься, думаю, что при возможности встретимся», — цитирует Кличко «112 Украина».

Свой последний поединок в боксерской карьере Кличко провел 8 сентября 2012 года против немца Мануэль Чарра. В том бою украинцу удалось одержать победу.