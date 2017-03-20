Кличко рассказ о своих отношениях с Трампом
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что во время своей боксерской карьеры общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно посещал его поединки.
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«Мы боксировали с Владимиром Кличко в
Свой последний поединок в боксерской карьере Кличко провел 8 сентября 2012 года против немца Мануэль Чарра. В том бою украинцу удалось одержать победу.
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