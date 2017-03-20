Джейкобс: Головкин не так сильно бьёт, как про него говорят

«Все создали видимость, будто этот парень настоящий кошмар и может нокаутировать одним ударом. На деле оказалось не так. Он определённо не тот страшила, мастер-нокаутёр, о котором все говорят. И даже когда я упал, говорят, меня подтолкнули. Я получил удар, но надо его пересмотреть. Я шёл в размен потому, что его удары мне не вредили. Я не чувствовал такой боли, какой ожидал», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.