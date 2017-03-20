Джейкобс: Головкин не так сильно бьёт, как про него говорят
Американский средневес Дэниел Джейкобс полагает, что чемпион мира WBA/WBC/IBF Геннадия Головкин бьёт не так сильно, как про него говорят.
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© AP 2017
«Все создали видимость, будто этот парень настоящий кошмар и может нокаутировать одним ударом. На деле оказалось не так. Он определённо не тот страшила,
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