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https://sport.mail.ru/news/boxing/29131997/
19 марта 2017, 22:29 | Бокс | Sports.kz

Головкин надеется провести бой с Сондерсом в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал о его планах на ближайшее будущее, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnewsonline.net.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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© AP 2017

— Я боксер — это моя работа. Я готов драться с кем угодно. Моя мечта — собрать все пояса в среднем дивизионе. Последний шаг на пути к ней — бой с Билли Джо Сондерсом. Надеюсь, мы сможем провести бой в Казахстане. Я бы хотел этот бой следующим, сто процентов, — сказал Головкин.

Напомним, британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) владеет титулом WBO, которого не хватает Головкину для объединения поясов в среднем весе. Ранее в прессе появилась информация, что их бой может состояться в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.

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