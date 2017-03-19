Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29131654/
19 марта 2017, 21:16 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Однажды Головкин освободит свои пояса, и Джейкобс будет там, чтобы забрать их

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес верит в перспективы американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

«Санчес говорит, что однажды GGG освободит все свои пояса, и Джейкобс будет там, чтобы завоевать их», — цитирует тренера Головкина журналист USA Today Sports Майк Коппинджер.

На пресс-конференции Санчес отметил, что Джейкобс на сегодняшний день действительно их самый лучший соперник, а также похвалил его за хороший бой, в котором, по его словам, американец выглядел сильным и атлетичным.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Трансляция боя Головкин - Джейкобс

Головкин рассказал, почему не нокаутировал Джейкобса

Болельщики восхищаются поступком тренера Головкина