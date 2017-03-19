Абель Санчес: Однажды Головкин освободит свои пояса, и Джейкобс будет там, чтобы забрать их

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«Санчес говорит, что однажды GGG освободит все свои пояса, и Джейкобс будет там, чтобы завоевать их», — цитирует тренера Головкина журналист USA Today Sports Майк Коппинджер.



На пресс-конференции Санчес отметил, что Джейкобс на сегодняшний день действительно их самый лучший соперник, а также похвалил его за хороший бой, в котором, по его словам, американец выглядел сильным и атлетичным.