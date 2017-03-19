Абель Санчес: Однажды Головкин освободит свои пояса, и Джейкобс будет там, чтобы забрать их
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес верит в перспективы американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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© AP 2017
«Санчес говорит, что однажды GGG освободит все свои пояса, и Джейкобс будет там, чтобы завоевать их», — цитирует тренера Головкина журналист USA Today Sports Майк Коппинджер.
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