Том Леффлер: Головкин не может нокаутировать всех
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал победу GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Yahoo! Sports.
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© AP 2017
— Головкин не может нокаутировать всех. Он прошел двенадцать раундов и отправил Джейкобса в нокдаун, так что я не могу рассматривать это как выступление хуже обычного. Не думаю, что тут уместно говорить о потере навыков. Когда ты побеждаешь единогласным решением такого бойца, как Джейкобс, — это хорошо, — отметил Леффлер.
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