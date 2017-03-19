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19 марта 2017, 20:43 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Головкин не может нокаутировать всех

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал победу GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Yahoo! Sports.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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— Головкин не может нокаутировать всех. Он прошел двенадцать раундов и отправил Джейкобса в нокдаун, так что я не могу рассматривать это как выступление хуже обычного. Не думаю, что тут уместно говорить о потере навыков. Когда ты побеждаешь единогласным решением такого бойца, как Джейкобс, — это хорошо, — отметил Леффлер.

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