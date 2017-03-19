Том Леффлер: Головкин не может нокаутировать всех

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— Головкин не может нокаутировать всех. Он прошел двенадцать раундов и отправил Джейкобса в нокдаун, так что я не могу рассматривать это как выступление хуже обычного. Не думаю, что тут уместно говорить о потере навыков. Когда ты побеждаешь единогласным решением такого бойца, как Джейкобс, — это хорошо, — отметил Леффлер.