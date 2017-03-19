Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29130477/
19 марта 2017, 17:45 | Бокс | ТАСС

Тренер: боксер Алоян рассчитывает выступить на ОИ-2020

Ранее стало известно, что спортсмен проведет свой первый бой на профессиональном ринге 22 апреля.

Ранее стало известно что спортсмен проведет свой первый бой на профессиональном ринге 22 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне россиянин Миша Алоян рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2020 года, несмотря на переход в профессионалы. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

Ранее стало известно, что Алоян проведет свой первый бой на профессиональном ринге 22 апреля. Его соперником будет Норберто Хименес из Доминиканской республики.

«Михаил будет боксировать и двигаться в организации WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которая тесно сотрудничает с AIBA (Международная ассоциация любительского бокса), спортсменам позволяется боксировать и в профи, и по любителям. Михаил остается в команде и готовится выступить на Олимпиаде 2020 года», — сказал Кравцов.

Алоян также является двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая будет рассмотрена 9 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости