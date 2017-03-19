Тренер: боксер Алоян рассчитывает выступить на ОИ-2020
Ранее стало известно, что спортсмен проведет свой первый бой на профессиональном ринге 22 апреля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне россиянин Миша Алоян рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2020 года, несмотря на переход в профессионалы. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.
Ранее стало известно, что Алоян проведет свой первый бой на профессиональном ринге 22 апреля. Его соперником будет Норберто Хименес из Доминиканской республики.
«Михаил будет боксировать и двигаться в организации WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которая тесно сотрудничает с AIBA (Международная ассоциация любительского бокса), спортсменам позволяется боксировать и в профи, и по любителям. Михаил остается в команде и готовится выступить на Олимпиаде 2020 года», — сказал Кравцов.
Алоян также является двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы. На Олимпиаде-2016 в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter