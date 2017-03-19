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https://sport.mail.ru/news/boxing/29129302/
19 марта 2017, 15:47 | Бокс | ТАСС

Апелляция боксера Алояна на лишение медали ОИ-2016 будет рассмотрена в CAS 9 мая

CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга.

CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. Увеличить
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МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 9 мая рассмотрит апелляцию российского боксера Михаила Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

«Апелляция будет рассмотрена 9 мая», — сообщил Кравцов.

CAS 8 декабря прошлого года лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.
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