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https://sport.mail.ru/news/boxing/29128610/
19 марта 2017, 12:43 | Бокс | ТАСС

Матч Всемирной серии бокса между командами России и Китая пройдет в Набережных Челнах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Матч Всемирной серии бокса (WSB) между российской командой «Патриот Боксинг» и китайской «Чайна Дрэгонз» пройдет в Набережных Челнах 1 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«Матч между командами России и Китая состоится в Набережных Челнах», — сказал собеседник агентства.

Ранее планировалось провести встречу в Москве или Ярославле.

Российская команда занимает третье место в группе С с 4 очками, имея одну победу и три поражения. «Чайна дрэгонз» располагается на последней, четвертой позиции с 3 баллами (одна победа и три поражения).
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