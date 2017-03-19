Матч Всемирной серии бокса между командами России и Китая пройдет в Набережных Челнах

«Матч между командами России и Китая состоится в Набережных Челнах», — сказал собеседник агентства.

Ранее планировалось провести встречу в Москве или Ярославле.

Российская команда занимает третье место в группе С с 4 очками, имея одну победу и три поражения. «Чайна дрэгонз» располагается на последней, четвертой позиции с 3 баллами (одна победа и три поражения).