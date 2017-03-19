Матч Всемирной серии бокса между командами России и Китая пройдет в Набережных Челнах
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Матч Всемирной серии бокса (WSB) между российской командой «Патриот Боксинг» и китайской «Чайна Дрэгонз» пройдет в Набережных Челнах 1 апреля. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бокса России.
«Матч между командами России и Китая состоится в Набережных Челнах», — сказал собеседник агентства.
Ранее планировалось провести встречу в Москве или Ярославле.
Российская команда занимает третье место в группе С с 4 очками, имея одну победу и три поражения. «Чайна дрэгонз» располагается на последней, четвертой позиции с 3 баллами (одна победа и три поражения).
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