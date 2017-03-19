Бил, но недобил. Головкин одержал победу над Джейкобсом

Перед боем



Команды 34-летнего казахстанцаГеннадия Головкина (37−0−0, 33 KO) и 30-летнего американца Дэниеля Джейкобса (32−3−0, 29 KO) договаривались об организации поединка достаточно долго. Однако в итоге это произошло, и проведение схватки действующего чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO и регулярного чемпиона мира WBA было намечено на 18 марта на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На территории США поединок транслировался по самой престижной и финансово выгодной системе телевизионных трансляций бокса Pay-Per-View («плати и смотри»).



Несмотря на то что во всех букмекерских конторах Головкин шёл уверенным фаворитом (шансы на победу казахстанца оценивались в соотношении от 6 до 10 к 1), многие ожидали предстоящее противостояние с большим интересом. Сам Геннадий говорил, что ожидает увидеть в Джейкобсе, возможно, самого сильного из всех соперников в своей карьере. Действительно, этот чернокожий американец, также как и сам Головкин, является нокаутёром, а в габаритах (росте и размахе рук) ощутимо превосходит казахстанского чемпиона.



Цитата Независимо от результата, за этот бой Головкин заработал $ 2,5 млн, а Джейкобс – $ 1,75 млн.





К тому же предполагалось, что вес Джейкобса будет выше, чем у Геннадия. Косвенно подтверждая это, американец не явился на регламентированную IBF процедуру взвешивания, проводимую утром в день боя. Таким образом, по правилам этой федерации Дэниел потерял возможность оспаривать мировой титул IBF, однако остался претендентом на принадлежащие Головкину три других пояса. Также накануне стало известно, что, независимо от результата, за этот бой Головкин заработает $ 2,5 млн, а Джейкобс — $ 1,75 млн. При этом, если продажи подписок платных трансляций по системе PPV окажутся успешными, то оба боксёра смогут рассчитывать получить дополнительное денежное вознаграждение.



Развитие событий на ринге



20 тысяч зрителей пришли посмотреть этот поединок вживую. Причём, несмотря на то что Джейкобс является резидентом Нью-Йорка, большинство зрителей в «Мэдисон Сквер Гардене» в этот вечер болели за Головкина, что отчётливо ощущалось по их реакции на происходившие в ринге события. Когда знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер представлял участников поединка, Геннадий улыбчиво кому-то подмигивал, а Джейкобс расхаживал по рингу взад-вперёд с сосредоточенным выражением лица.



1-й раунд прошёл во взаимной разведке. Казалось, оба соперника опасаются ударной мощи друг друга. Тем не менее Головкин сразу же принялся в своей фирменной манере поджимает оппонента, работая из-за джеба. Джейкобс действовал ещё более осторожно, лишь несколько раз попытавшись нанести хлёсткие удары. Однако Геннадий был очень внимателен.



Казалось, что и во 2-й трёхминутке соперники продолжили разведку и прощупывание слабых сторон. Джейкобс неожиданно сменил стойку на правостороннюю, а Головкин всё так же поджимал, но с обоих сторон попаданий было мало. Лишь в 3-м раунде поединок стал более активным, инициатором чего выступил казахстанец, который теснил оппонента к канатам и пытался навязать ему силовой бой.



И вот в начале 4-го отрезка боя два подряд удара Головкина справа опрокинули Джейкобса на канвас. Дэнни поднялся и выдержал несколько добивающий серий казахстанца, а перед гонгом даже активизировался. В начале 5-й трёхминутки ещё один удар Геннадия справа пришёлся жёстко и точно в голову американца. Но на этот раз Дэниел устоял. Он опять стал в стойку левши и начал действовать уже не так скованно, как в прошедших раундах. Геннадий продолжил временами доставать соперника настойчивыми ударами, но теперь Джейкобс начал отвечать на них, бросаясь в контратаки. Причём американец целенаправленно атаковал по туловищу.



Цитата В начале 4-го отрезка боя два подряд удара Головкина справа опрокинули Джейкобса на канвас. Дэнни поднялся и выдержал несколько добивающий серий казахстанца





В 6-м раунде Дэниел временами уже начал перехватывать инициативу. Он не боялся атаковать, и некоторые его удары достигали цели. Впрочем, Головкин всё так же пытался поджимать, но из-за участившихся наскоков соперника чаще стал отходить назад и атаковал реже. В 7-м отрезке боя Джейкобс совсем осмелел и, несмотря на пропускаемые удары, принялся вступать в размены. С другой стороны, американец, видимо, понимал, что он проигрывает по очкам и ему нужно навёрстывать упущенное в первой половине боя.



8-я трёхминутка стала ещё одним конкурентным раундом, который выдали соперники. Дэниел работал на взрыве, проводя внезапные серии ударов. Но Головкин был к этому готов, действуя внимательно в защите и время от времени сам попадая по сопернику. К чести Джейкобса, в отличие от абсолютного большинства прежних оппонентов Геннадия, которые к этим раундам либо и вовсе не дотягивали, либо просто скисали под ударной мощью казахстанского панчера, он оказывал достойное сопротивление и выдавал конкурентный бой.



Почти весь 9-й раунд Джейкобс был результативнее, но в концовке Головкину удалось подловить и потрясти оппонента, после чего он принялся «расстреливать» американца у канатов. Однако Дэниел выстоял до гонга на перерыв. В начале 10-й трёхминутки Джейкобс снова сменил стойку на правостороннюю и наносил удары больше и чаще, возможно, выиграв эту трёхминутку. Но в начале 11-го отрезка боя инициативой опять завладел Геннадий. Джейкобс вступил во встречный бой лишь в последнюю минуту раунда и перед гонгом нанёс несколько хлёстких ударов.



В 12-м раунде было видно, что оба соперника явно устали. Хотя, к чести обоих бойцов, они провели заключительную трёхминутку в интенсивной борьбе. Результативные попадания были с обеих сторон. После финального гонга Дэниел упал на колени, обхватив руками канаты ринга, видимо, радуясь тому, что смог не только выстоять против такого грозного панчера, но и дать ему достойный отпор. Действительно, этот поединок стал первым в карьере Головкина 12-раундовым противостоянием, и впервые с июня 2008 года он не сумел одержать досрочную победу. Беспрерывная серия нокаутов Геннадия продолжалась на протяжении 23 поединков.

Высказывания после боя и дальнейшие планы



Судейский вердикт оба бойца ожидали с волнением. И вот Майкл Баффер объявил, что единогласную победу со счётом 114−113 и 115−112 (дважды) одержал Геннадий Головкин. По данным компьютерного подсчёта ударов, из 615 выброшенных панчей казахстанца цели достигли 231 (38%), в то время как на счету Джейкобса оказалось 175 точных попаданий из 541 попытки (32%).



В послематчевом интервью казахстанский боец сказал: «Я уважаю Джейкобса, он сделал очень хорошую работу. Не думал, что мне понадобится 12 раундов, чтобы победить. Но мне нужен был такой качественный бой против такого хорошего оппонента. Теперь я хочу получить бой с Саулем Альваресом, но я дам Джейкобсу матч-реванш, если он того захочет».



А вот Дэниел заявил о том, что не согласен с решением официальных судей: «Я думаю, что выиграл бой с преимуществом, по крайней мере, в два очка. Но им нужен большой бой против Канело Альвареса, поэтому они отправили меня на выход. Итак, мне остаётся лишь милостиво принять решение боковых судей. После нокдауна я сказал ему, что ему придётся убить меня, чтобы победить. Я много раз по ходу боя дрался с ним на встречных курсах, потому что был уверен в собственных силах. Думаю, теперь у меня появилось много новых поклонников».

Цитата Команда Джейкобса попытается добиваться проведения матча-реванша.