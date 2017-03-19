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https://sport.mail.ru/news/boxing/29128170/
19 марта 2017, 11:24 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: После нокдауна я сказал Головкину, что для победы ему придется убить меня

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) считает, что правильном на равных бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и заслуживал победу.

Ранее американец объяснил почему судьи отдали победу GGG. Увеличить
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«После нокдауна я сказал Головкину, что для победу ему придется убить меня. Когда я поднялся, то подумал: “Это все, что у него есть?” Я много раз по ходу боя дрался с ним на встречных курсах, потому как знал, что могу это делать. Я поднялся и думаю, что выиграл этот бой. Я с нетерпением жду большого будущего. Думаю, у меня появилось много поклонников», — цитирует Джейкобса ESPN.

Ранее американец предположил, что судьи отдали победу Головкину, так как ему хотят устроить большой бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Джейкобс считает, что выиграл как минимум два раунда, но вынужден смириться с решением судей.

Напомним, поединок состоялся в Нью-Йорке утром 19 марта. Джейкобс уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

Сам Головкин признался, что уважает американца за показанный бой и готов предоставить ему реванш. «Я не смог уничтожить Джейкобса, но я не убийца. Респект ему», — сказал Головкин, который впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. Тем не менее, Головкин одержал 37ю- победу в 37 боях (33 КО), тогда как Джейкобс потерпел второе поражение в карьере при 32 победах (29 КО).

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