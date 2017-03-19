Винокуров рассказал о том, как болел за Головкина: Американцы выкрикивали Triple G, а весь MSG подхватывал
Генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров поддержал своего земляка Геннадия Головкина, посетив его бой против американца Дэниэла Джейкобса в
Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz. По мнению олимпийского чемпиона, к победе GGG привели точные попадания в соперника.
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Видимо, что-то случилось...
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— Александр, Вы часто посещаете бои Головкина?
— Когда в Монако были бои, конечно, я приходил поддержать Геннадия. А в
— Как оцените форму Головкина?
— Форма у Гены, как всегда, очень хорошая. Я думаю, он на сто процентов был готов, просто соперник у него тоже был достойный, он лишь единожды в карьере проигрывал до этого. Гена по очкам выиграл, и мои поздравления, у него остаются все пояса.
— В зале ощущалась поддержка Геннадия?
— Конечно! И не только от казахстанских болельщиков. Кстати, было много флагов Казахстана в MSG. Даже сами американцы выкрикивали Triple G, весь зал подхватывал, и это было круто! Еще раз мои поздравления Гене, всей его команде! Так держать!
Напомним, ранее свое мнение о прошедшем бое высказали ряд специалистов от бокса, среди которых Серик Сапиев, Фируза Шарипова, Булат Манкенов, Виктор Демьяненко, Григорий Дрозд и Бейбут Шуменов, а известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов призвал Головкина уйти из бокса.
Итоги очной встречи подвели и сами боксеры: Головкин выразил респект Джейкобсу, а американец заявил, что именно он одержал победу.
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