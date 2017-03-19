Винокуров рассказал о том, как болел за Головкина: Американцы выкрикивали Triple G, а весь MSG подхватывал

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— Александр, Вы часто посещаете бои Головкина?

— Когда в Монако были бои, конечно, я приходил поддержать Геннадия. А в Нью-Йорке на его поединке я в первый раз. Мои поздравления Геннадию! Соперник был достойный, бой шел на равных, пришлось понервничать даже. Но Гена точно попадал, а его соперник беспорядочно махал руками. Попереживал и порадовался вместе со всеми болельщиками.

— Как оцените форму Головкина?

— Форма у Гены, как всегда, очень хорошая. Я думаю, он на сто процентов был готов, просто соперник у него тоже был достойный, он лишь единожды в карьере проигрывал до этого. Гена по очкам выиграл, и мои поздравления, у него остаются все пояса.

— В зале ощущалась поддержка Геннадия?

— Конечно! И не только от казахстанских болельщиков. Кстати, было много флагов Казахстана в MSG. Даже сами американцы выкрикивали Triple G, весь зал подхватывал, и это было круто! Еще раз мои поздравления Гене, всей его команде! Так держать!

Напомним, ранее свое мнение о прошедшем бое высказали ряд специалистов от бокса, среди которых Серик Сапиев, Фируза Шарипова, Булат Манкенов, Виктор Демьяненко, Григорий Дрозд и Бейбут Шуменов, а известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов призвал Головкина уйти из бокса.

Итоги очной встречи подвели и сами боксеры: Головкин выразил респект Джейкобсу, а американец заявил, что именно он одержал победу.