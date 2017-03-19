Головкин заработал минимум 2,5 млн долларов

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За этот поединок GGG заработал как минимум 2,5 млн долларов, а его соперник Дэниэл Джейкобс — 1,75 млн.

Кроме того, боксеры получили проценты от продаж PPV (выручка от прямых трансляций).

Напомним, что сегодня утром по времени Астаны (ночью 18 марта по времени Нью-Йорка), Геннадий Головкин на арене Madison Square Garden по итогам 12-и раундов одержал победу по очкам над американцем Дэниэлом Джейкобсом.

2,5 млн долларов — рекордный заработок для Головкина за поединки, состоявшиеся в США, но он уступает гонорару, полученному Геннадием за бой против Келла Брука, который прошел 10 сентября в Лондоне — 4 млн долларов.