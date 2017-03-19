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https://sport.mail.ru/news/boxing/29128150/
19 марта 2017, 11:15 | Бокс | Sports.kz

Сергей Корчинский: Головкина уже «просчитали» и нужно искать новые пути к победе

Украинский специалист, экс-наставник «Астана Арланс» Сергей Корчинский поделился в интервью республиканскомуинтернет-порталу Sports.kz своими мыслями об итогах поединка Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс.

Украинский специалист <nobr>экс-наставник</nobr> <span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> Сергей <span class=error>Корчинский</span> поделился в интервью <nobr>республиканскомуинтернет-порталу</nobr> Sports.kz своими мыслями об итогах поединка Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс. Увеличить
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— Сергей Анатольевич, мог ли Головкин выиграть этот бой досрочно?
— Если бы мог, то нокаутировал бы. У него был шанс после нокдауна, «дожать» не смог. А в общем, команда Головкина, наверное, готовилась к «проходному» бою. Ничего нового в их работе я не увидел. Расчёт на мощь ударов. Оппонент учёл это, и грамотно выстроил бой. В результате мы получили отличный бой.

 — Дэниэл Джейкобс удивил? Мало кто мог предположить, что он окажет такое сопротивление…
— Нисколько. Я ожидал что будет конкурентный бой. Как оказалось — очень конкурентный.

 — Кажется, что в этом поединке Головкин не показал свою настоящую мощь…
— Джейкобс боксировал просто. Кроме силы в боксе есть тактика и стратегия. (По самолётам стреляют с скорострельных пушек, по танкам с другого вида оружия) Есть пословица на этот счёт «Из пушки по воробьям». Так что под соперника нужно подбирать оружие, «засады» какие-то устраивать, «ловушки» ставить. Чем больше в арсенале боксёра тактических приёмов, тем он сильнее. Это как у хорошо экипированного рыцаря есть доспехи и щит (оборона), есть копьё (дальняя дистанция), есть меч — (средняя) и кинжал — (ближняя). В каждом эпизоде боя он использует специальное оружие. То, которое наиболее эффективно в данный момент. Так вот если у меня нет копья — должен уметь подобраться к противнику и сражаться мечом. Не смог выйти на нужную дистанцию, проткнут копьём. Именно так бы я образно описал задачи тактики и стратегии. На самом деле, Брук и сегодня Джейкобс — это уже два сигнала для команды Головкина…

 — И какие это сигналы?
— О том, что его уже «просчитали» и нужно искать новые пути к победе.

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