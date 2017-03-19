Сергей Корчинский: Головкина уже «просчитали» и нужно искать новые пути к победе

— Сергей Анатольевич, мог ли Головкин выиграть этот бой досрочно?

— Если бы мог, то нокаутировал бы. У него был шанс после нокдауна, «дожать» не смог. А в общем, команда Головкина, наверное, готовилась к «проходному» бою. Ничего нового в их работе я не увидел. Расчёт на мощь ударов. Оппонент учёл это, и грамотно выстроил бой. В результате мы получили отличный бой.



— Дэниэл Джейкобс удивил? Мало кто мог предположить, что он окажет такое сопротивление…

— Нисколько. Я ожидал что будет конкурентный бой. Как оказалось — очень конкурентный.



— Кажется, что в этом поединке Головкин не показал свою настоящую мощь…

— Джейкобс боксировал просто. Кроме силы в боксе есть тактика и стратегия. (По самолётам стреляют с скорострельных пушек, по танкам с другого вида оружия) Есть пословица на этот счёт «Из пушки по воробьям». Так что под соперника нужно подбирать оружие, «засады» какие-то устраивать, «ловушки» ставить. Чем больше в арсенале боксёра тактических приёмов, тем он сильнее. Это как у хорошо экипированного рыцаря есть доспехи и щит (оборона), есть копьё (дальняя дистанция), есть меч — (средняя) и кинжал — (ближняя). В каждом эпизоде боя он использует специальное оружие. То, которое наиболее эффективно в данный момент. Так вот если у меня нет копья — должен уметь подобраться к противнику и сражаться мечом. Не смог выйти на нужную дистанцию, проткнут копьём. Именно так бы я образно описал задачи тактики и стратегии. На самом деле, Брук и сегодня Джейкобс — это уже два сигнала для команды Головкина…



— И какие это сигналы?

— О том, что его уже «просчитали» и нужно искать новые пути к победе.