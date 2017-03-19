Сергей Корчинский: Головкина уже «просчитали» и нужно искать новые пути к победе
Украинский специалист,
экс-наставник «Астана Арланс» Сергей Корчинский поделился в интервью республиканскомуинтернет-порталу Sports.kz своими мыслями об итогах поединка Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сергей Анатольевич, мог ли Головкин выиграть этот бой досрочно?
— Если бы мог, то нокаутировал бы. У него был шанс после нокдауна, «дожать» не смог. А в общем, команда Головкина, наверное, готовилась к «проходному» бою. Ничего нового в их работе я не увидел. Расчёт на мощь ударов. Оппонент учёл это, и грамотно выстроил бой. В результате мы получили отличный бой.
— Дэниэл Джейкобс удивил? Мало кто мог предположить, что он окажет такое сопротивление…
— Нисколько. Я ожидал что будет конкурентный бой. Как оказалось — очень конкурентный.
— Кажется, что в этом поединке Головкин не показал свою настоящую мощь…
— Джейкобс боксировал просто. Кроме силы в боксе есть тактика и стратегия. (По самолётам стреляют с скорострельных пушек, по танкам с другого вида оружия) Есть пословица на этот счёт «Из пушки по воробьям». Так что под соперника нужно подбирать оружие, «засады»
— И какие это сигналы?
— О том, что его уже «просчитали» и нужно искать новые пути к победе.
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