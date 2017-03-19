Геннадий Головкин: Конечно же, я готов сразиться с Альваресом

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«Я уважаю Джейкобса, он очень хорошо справляется со своей работой. Уважительно относится к моей команде и ко всем людям, которые меня поддерживают. Дэниэл Джейокбс — мой любимый боец — чистый, мастеровитый. Я уважаю его команду.

Это бокс, и мне понадобилось решение судей, чтобы победить. Не думал, что мне понадобится 12 раундов, чтобы победить. Это было моё первое испытание прохождением полных 12 раундов.

Конечно же, я готов сразиться с Саулем Альваресом, я хочу этого боя. И я дам Джейкобсу шанс провести матч-реванш, — цитирует Головкина BoxingScene.