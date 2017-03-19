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19 марта 2017, 11:14 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Конечно же, я готов сразиться с Альваресом

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин дал свой комментарий после победы над Дэниэлом Джейкобсом в бою, состоявшемся 18 марта в Нью-Йорке.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий <span class=error>Головкин</span> дал свой комментарий после победы над <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом в бою состоявшемся 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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«Я уважаю Джейкобса, он очень хорошо справляется со своей работой. Уважительно относится к моей команде и ко всем людям, которые меня поддерживают. Дэниэл Джейокбс — мой любимый боец — чистый, мастеровитый. Я уважаю его команду.

Это бокс, и мне понадобилось решение судей, чтобы победить. Не думал, что мне понадобится 12 раундов, чтобы победить. Это было моё первое испытание прохождением полных 12 раундов.

Конечно же, я готов сразиться с Саулем Альваресом, я хочу этого боя. И я дам Джейкобсу шанс провести матч-реванш, — цитирует Головкина BoxingScene.

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