Геннадий Головкин: Конечно же, я готов сразиться с Альваресом
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин дал свой комментарий после победы над Дэниэлом Джейкобсом в бою, состоявшемся 18 марта в
Нью-Йорке.
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«Я уважаю Джейкобса, он очень хорошо справляется со своей работой. Уважительно относится к моей команде и ко всем людям, которые меня поддерживают. Дэниэл Джейокбс — мой любимый боец — чистый, мастеровитый. Я уважаю его команду.
Это бокс, и мне понадобилось решение судей, чтобы победить. Не думал, что мне понадобится 12 раундов, чтобы победить. Это было моё первое испытание прохождением полных 12 раундов.
Конечно же, я готов сразиться с Саулем Альваресом, я хочу этого боя. И я дам Джейкобсу шанс провести матч-реванш, — цитирует Головкина BoxingScene.
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