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— Бахтияр, Вы сказали, что не нервничали во время боя Головкин — Джейкобс. Почему?

— Так как я знаю Гену на сто процентов, так как мы росли вместе. Он боец, он будет биться до конца. Исходя из этого, я думаю, что он весь марафон пробежится до конца и еще будет держаться. Так что я был спокоен, потому что он себя в обиду не даст. Он такой человек.

— Прозвучало такое мнение, что Головкин не выиграл нокаутом, желая отбоксировать все 12 раундов. На Ваш взгляд, почему он не завершил бой досрочно?

— Специально отбоксировать 12 раундов — нет, это же бокс, такого нет. Все было по факту. Гена просто не смог перестроиться. Вот и все. Джейкобс не такой сильный соперник, он средний соперник. Не сказать, что он бьющий или такой сильный, простой соперник. Просто Гена не смог перестроиться, а тот настроился на него очень сильно. Он то понимал, против кого выходит на ринг. Просто исходя из этого Джейкобс хорошо отбоксировал. Но еще есть немаловажный фактор — у Геннадия была скорость пониже. А Джейкобс был пошустрее, побыстрее. Получается, оба боксера были хорошо подготовлены и показали хороший бокс сегодня. Хороший, классический бокс.

— Что пожелаете Головкину?

— Даст Бог, в июне будет его бой в Астане. Пожелаю, чтобы в том поединке мы увидели большое Big Drama Show. Чтобы на нашей земле было показано, как мы сильны не только в экономике, но и в спорте. Желаю Геннадию, чтобы он держал эту же стойку, и за ним шли молодые.

— Оценили поддержку зала, который скандировал имя Головкина, хотя он дрался против местного боксера?

— Это очень большой прорыв. Гена там выступает, флаг поднимает, наши болельщики туда поехали… слов не хватает просто! Это большой прорыв в боксе. И во всем этом заслуга Геннадия, поэтому хочу ему сказать огромное спасибо!

Бой Головкин — Джейкобс проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Боксеры провели на ринге все положенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу, который защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO и сохранил пояс IBF, не стоявший на кону.

Ранее итоги прошедшего боя подвел Головкин и Джейкобс. Своим мнением о поединке поделился казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов, заявивший, что GGG не заслужил победы и должен уйти из бокса.

Следующий бой Головкин проведет 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой он является. Ожидается, что соперником станет британец Билли Джо Сондерс, которому принадлежит титул чемпиона WBO — единственного пояса, которого не хватает GGG до статуса абсолютного чемпиона мира.