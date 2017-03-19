Бахтияр Артаев: Специально отбоксировать 12 раундов — нет, это же бокс. Гена просто не смог перестроиться
Олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев, выступавший за сборную Казахстана вместе в одно время с Геннадием Головкиным, был приглашенным экспертом на телеканале «Казахстан» во время трансляции боя GGG с Дэниэлом Джейкобсом. В интервью корреспонденту Vesti.kz Артаев отметил, что совсем не переживал за своего товарища.
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— Бахтияр, Вы сказали, что не нервничали во время боя Головкин — Джейкобс. Почему?
— Так как я знаю Гену на сто процентов, так как мы росли вместе. Он боец, он будет биться до конца. Исходя из этого, я думаю, что он весь марафон пробежится до конца и еще будет держаться. Так что я был спокоен, потому что он себя в обиду не даст. Он такой человек.
— Прозвучало такое мнение, что Головкин не выиграл нокаутом, желая отбоксировать все 12 раундов. На Ваш взгляд, почему он не завершил бой досрочно?
— Специально отбоксировать 12 раундов — нет, это же бокс, такого нет. Все было по факту. Гена просто не смог перестроиться. Вот и все. Джейкобс не такой сильный соперник, он средний соперник. Не сказать, что он бьющий или такой сильный, простой соперник. Просто Гена не смог перестроиться, а тот настроился на него очень сильно. Он то понимал, против кого выходит на ринг. Просто исходя из этого Джейкобс хорошо отбоксировал. Но еще есть немаловажный фактор — у Геннадия была скорость пониже. А Джейкобс был пошустрее, побыстрее. Получается, оба боксера были хорошо подготовлены и показали хороший бокс сегодня. Хороший, классический бокс.
— Что пожелаете Головкину?
— Даст Бог, в июне будет его бой в Астане. Пожелаю, чтобы в том поединке мы увидели большое Big Drama Show. Чтобы на нашей земле было показано, как мы сильны не только в экономике, но и в спорте. Желаю Геннадию, чтобы он держал эту же стойку, и за ним шли молодые.
— Оценили поддержку зала, который скандировал имя Головкина, хотя он дрался против местного боксера?
— Это очень большой прорыв. Гена там выступает, флаг поднимает, наши болельщики туда поехали… слов не хватает просто! Это большой прорыв в боксе. И во всем этом заслуга Геннадия, поэтому хочу ему сказать огромное спасибо!
Бой Головкин — Джейкобс проходил в
Ранее итоги прошедшего боя подвел Головкин и Джейкобс. Своим мнением о поединке поделился казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов, заявивший, что GGG не заслужил победы и должен уйти из бокса.
Следующий бой Головкин проведет 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой он является. Ожидается, что соперником станет британец Билли Джо Сондерс, которому принадлежит титул чемпиона WBO — единственного пояса, которого не хватает GGG до статуса абсолютного чемпиона мира.
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