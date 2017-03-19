«Я очень переживала, я так и ожидала что до 12 раунда дойдет, потому что у Джейкобса руки длинные, он быстро двигается, поэтому была уверенна, что долго будет идти поединок. Была в напряжении до последнего момента, пока не подняли руку Геннадия», — сказала она.



По ее словам, на этот раз соперник Головкина оказался сильным боксером, заставил переживать и сжимать кулачки. Однако преимущество нашего боксера было заметно на протяжении всего боя, что и принесло ему победу.



Отметим, что сегодня утром весь Казахстан впервые мог наблюдать 12 раундов напряженного поединка Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джэйкобсом, где казахстанский чемпион одержал победу по решению судей.



Заключительные раунды проходили с переменным успехом и по итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115−112 дважды и 114−113.



Геннадий получит за бой 2,5 млн долларов, а также не исключается вероятность процентных бонусов за счет платных трансляций по миру.