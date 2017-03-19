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https://sport.mail.ru/news/boxing/29128066/
19 марта 2017, 11:09 | Бокс | Sports.kz

Болельщики высказались о бое Головкин — Джейкобс

У соперника Головкина была очень сильная физическая форма, Джейкобс очень быстро двигался, а длинные руки частенько доставали Гену, считает индивидуальный спонсор и инициатор показа боя в Казмедиацентре Фируза Калюкова, передает корреспондент Bnews.kz.

У соперника <span class=error>Головкина</span> была очень сильная физическая форма Джейкобс очень быстро двигался а длинные руки частенько доставали Гену считает индивидуальный спонсор и инициатор показа боя в Казмедиацентре <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Калюкова</span> передает корреспондент Bnews.kz. Увеличить
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«Я очень переживала, я так и ожидала что до 12 раунда дойдет, потому что у Джейкобса руки длинные, он быстро двигается, поэтому была уверенна, что долго будет идти поединок. Была в напряжении до последнего момента, пока не подняли руку Геннадия», — сказала она.

По ее словам, на этот раз соперник Головкина оказался сильным боксером, заставил переживать и сжимать кулачки. Однако преимущество нашего боксера было заметно на протяжении всего боя, что и принесло ему победу.

Отметим, что сегодня утром весь Казахстан впервые мог наблюдать 12 раундов напряженного поединка Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джэйкобсом, где казахстанский чемпион одержал победу по решению судей.

Заключительные раунды проходили с переменным успехом и по итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115−112 дважды и 114−113.

Геннадий получит за бой 2,5 млн долларов, а также не исключается вероятность процентных бонусов за счет платных трансляций по миру.

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