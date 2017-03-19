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19 марта 2017, 11:08 | Бокс | Sports.kz

Судейские карточки боя Головкин — Джейкобс

Вчера в США состоялось боксерское шоу, в главном поединке которого чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин встретился с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Вчера в США состоялось боксерское шоу в главном поединке которого чемпион мира по версиям WBA (Super) WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> встретился с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом. Увеличить
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Поединок получился напряженным и насыщенным, Головкин лучше смотрелся в первой половине и отправил Джейкобса в нокдаун, но затем Джейкобс активизировался и выровнял бой. Заключительные раунды проходили с переменным успехом и по итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115−112 дважды и 114−113.

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Болельщики высказались о бое Головкин — Джейкобс

Болельщики высказались о бое Головкин — Джейкобс

У соперника Головкина была очень сильная физическая форма, Джейкобс очень быстро двигался, а длинные руки частенько доставали Гену, считает индивидуальный спонсор и инициатор показа боя в Казмедиацентре Фируза Калюкова, передает корреспондент Bnews.kz.
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19 марта

Трансляция боя Головкин - Джейкобс

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