Судейские карточки боя Головкин — Джейкобс
Вчера в США состоялось боксерское шоу, в главном поединке которого чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин встретился с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
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Поединок получился напряженным и насыщенным, Головкин лучше смотрелся в первой половине и отправил Джейкобса в нокдаун, но затем Джейкобс активизировался и выровнял бой. Заключительные раунды проходили с переменным успехом и по итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115−112 дважды и 114−113.
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