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https://sport.mail.ru/news/boxing/29128006/
19 марта 2017, 10:48 | Бокс | Vesti.kz

Статистика ударов боя Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. Увеличить
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Их бой состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке на Madison Square Garden и завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом американец в четвертом раунде оказался в нокдауне.

Для Джейкобса это поражение стало вторым в карьере при 32 победах (29 КО).

Непобежденный Головкин, в свою очередь, одержал 37-ю победу в 37-ти поединках (33 нокаутом). При этом он впервые в карьере провел 12-раундовый поединок.

По данным Compubox, за бой Головкин выбросил 615 ударов, из которых 231 достигли своей цели (37,6 процента). Соотношение джебов составило 356 к 105 (29,5), а силовых ударов — 250 к 126 (48,6).

Джейкобс выполнил немного меньше ударов (541) и их точность оказалась ниже — только 175 ударов достигли своей цели (32,3 процента). Соотношение джебов у американца составило 170 к 31 (18,2), силовых ударов — 371 к 144 (38,).

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