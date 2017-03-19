Тренер Деревянченко о бое в Нью-Йорке: Джейкобс не боялся Головкина
Украинский специалист и личный тренер Сергея Деревянченко Сергей
Корчинский-младший после титульного поединка соотечественника Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом рассказал корреспонденту Vesti.kz, что он увидел на ринге в Нью-Йорке.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сергей, какое мнение у Вас сложилось о поединке?
— Хороший бой, близкий. Если бы не нокдаун, то можно было бы давать ничью.
— Во второй половине уже Джейкобс смотрелся предпочтительнее, согласны?
— Да. И замечу, что он не боялся Геннадия.
— Как считаете, почему Геннадий в конце не форсировал бой? Причины.
— Скорее всего банальная усталость. А как на самом деле, я не знаю.
Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
После боя казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов заявил, что «должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса». GGG же после этой победы приблизился к рекорду Бернарда Хопкинса.
Также стало известно, что следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане.
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