Тренер Деревянченко о бое в Нью-Йорке: Джейкобс не боялся Головкина

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— Сергей, какое мнение у Вас сложилось о поединке?

— Хороший бой, близкий. Если бы не нокдаун, то можно было бы давать ничью.

— Во второй половине уже Джейкобс смотрелся предпочтительнее, согласны?

— Да. И замечу, что он не боялся Геннадия.

— Как считаете, почему Геннадий в конце не форсировал бой? Причины.

— Скорее всего банальная усталость. А как на самом деле, я не знаю.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

После боя казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов заявил, что «должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса». GGG же после этой победы приблизился к рекорду Бернарда Хопкинса.

Также стало известно, что следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане.