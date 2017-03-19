Бывший тренер Головкина объяснил активность Джейкобса во второй половине боя в Нью-Йорке

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— Галым Калиевич, поделитесь мнением о прошедшем бое.

— Конечно, мы переживали. 12 раундов прошел. Джейкобс оказал достойное сопротивление. Очень достойное. Многие этого не ожидали. В том числе и я. А он действительно показал свой характер.

— Но в победе сомнений не было? Был нокдаун в четвертом раунде, но в концовке американец выглядел посвежее и активнее…

— Сомнений не было, что Геннадий был лучше. Доминировал. Но это первый соперник, который в Америке оказал достойное сопротивление. Бой был очень напряженным. Особенно последние шесть раундов. В первых шести все шло свободно, и было видно, что Геннадий доминирует. Потом американец стал огрызаться, а потом уже и уверенность почувствовал. А в последних трех раундах он видимо заметил, что Геннадий не так мощно бьет, как в начале боя. Поэтому, последние шесть раундов прошли в конкурентной борьбе.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

После боя казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов заявил, что «должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса». GGG же после этой победы приблизился к рекорду Бернарда Хопкинса.

Также стало известно, что следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане.