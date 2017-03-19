Геннадий Головкин: В своей карьере я хочу только две вещи: шоу и пояса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом Головкин заявил после боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом, которого он победил утром 19 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей. Причем в четвертом раунде GGG отправил соперника в нокдаун.

«Да, я хочу бой с “Канело”. Я голоден до него как зверь. Будет ли моим следующим соперником чемпион WBO Билли Джо Сондерс? В своей карьере я хочу только две вещи: шоу и пояса. Я не просто хочу больших боев, мне нужны качественные поединки. Я готов принять абсолютно любой вызов», — добавил Головкин.

Ранее казахстанец признался, что уважает Джейкобса и заявил о готовности дать ему реванш. «Я не смог уничтожить его, Дэнни — отличный боксер. Респект ему, я его уважаю. Но это бокс, а я не убийца», — сказал Головкин.