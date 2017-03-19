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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127817/
19 марта 2017, 10:41 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин: В своей карьере я хочу только две вещи: шоу и пояса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) признался, что он по-прежнему заинтересован в проведении поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

Казахстанский боксер добавил что голоден до боя с Канело. Увеличить
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Об этом Головкин заявил после боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом, которого он победил утром 19 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей. Причем в четвертом раунде GGG отправил соперника в нокдаун.

«Да, я хочу бой с “Канело”. Я голоден до него как зверь. Будет ли моим следующим соперником чемпион WBO Билли Джо Сондерс? В своей карьере я хочу только две вещи: шоу и пояса. Я не просто хочу больших боев, мне нужны качественные поединки. Я готов принять абсолютно любой вызов», — добавил Головкин.

Ранее казахстанец признался, что уважает Джейкобса и заявил о готовности дать ему реванш. «Я не смог уничтожить его, Дэнни — отличный боксер. Респект ему, я его уважаю. Но это бокс, а я не убийца», — сказал Головкин.

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