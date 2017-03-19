Ковалев: Бой реально заставил поволноваться. Поздравляю Головкина и его команду!
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился впечатлениями от боя обладателя титулов WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса.
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Поединок проходил на арене Madison Square Garden в
Бой Головкин — Джейкобс Ковалев смотрел с трибуны Madison Square Garden вместе со своим менеджером Эгисом Климасом. Российский боксер хорошо знаком с GGG, так как провел с ним несколько лет в одном зале у тренера Абеля Санчеса.
«На бое Гены! Бой реально заставил поволноваться! Наши поздравления команде GGG», — написал Ковалев, добавив фото с Климасом и американским актером мексиканского происхождения Марио Лопесом.
Перед боем Ковалев обозначил свои симпатии. Он опубликовал эмблему своего бренда Krusher в цветах казахстанского флага и подписал ее фразой «За Гену».
Ранее свое мнение о прошедшем бое высказали ряд специалистов от бокса, среди которых Серик Сапиев, Фируза Шарипова, Булат Манкенов, Виктор Демьяненко, Григорий Дрозд и Бейбут Шуменов, а известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов призвал Головкина уйти из бокса.
Итоги очной встречи подвели и сами боксеры: Головкин выразил респект Джейкобсу, а американец заявил, что именно он одержал победу.
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