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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127802/
19 марта 2017, 10:24 | Бокс | ТАСС

Боксер Головкин готов провести матч-реванш с Джейкобсом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Боксер Геннадий Головкин из Казахстана заявил, что предоставит американцу Дэниэлу Джейкобсу возможность провести матч-реванш. Его слова приводит телеканал ESPN.

<em>МОСКВА 19 марта. /ТАСС/.</em> Боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> из Казахстана заявил что предоставит американцу <span class=error>Дэниэлу</span> Джейкобсу возможность провести <nobr>матч-реванш.</nobr> Его слова приводит телеканал <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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В ночь на воскресенье Головкин защитил три титула чемпиона мира по престижным версиям, в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке выиграв по очкам у американца Дэниэла Джейкобса. Все судьи отдали победу Головкину с небольшим преимуществом — 115:112, 115:112, 114:113.

Многие болельщики ждут в этой весовой категории противостояния между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, но сторонам пока не удается договориться. Мексиканец проведет 6 мая поединок с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом.

Промоутер Головкина Том Леффлер сообщил, что поединок с Альваресом для них приоритетный. «Посмотрим, что случится с Саулем в мае, но этот бой является приоритетом», — отметил он.

«Конечно, я хочу этот бой, — заявил Головкин. — Очень его жажду, прямо как зверь, но дам шанс Джейкобсу взять реванш».

Также отмечается, что Головкин может провести следующий бой 11 июня против британца Билли Джо Сондерса за недостающий титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (ВБО).

В послужном списке 34-летнего Головкина теперь 37 побед (33 — нокаутом), ни одного поражения.
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