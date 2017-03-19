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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127748/
19 марта 2017, 10:30 | Бокс | Vesti.kz

Сапиев о бое Головкина: Джейкобс удивил. Я ждал нокаута от Гены

Олимпийский чемпион Серик Сапиев выступил в качестве эксперта во время трансляции боя казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Он отметил что американец лучше всех подготовился ко встрече с GGG. Увеличить
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После завершения поединка Сапиев в интервью Vesti.kz поделился своим мнением и признался, что Джейкобс его удивил.

«Комментировать тяжело, потому что переживаешь. Решение судей — справедливое. Джейкобс удивил. Я думал, что Гена все-таки завершит нокаутом бой, но все по-особенному готовятся на него — чемпиона и лидера этого дивизиона. Гене вдвойне тяжело. Джейкобс — один из тех, кто очень хорошо подготовился к этому бою», — сказал Сапиев.

Бой Головкин — Джейкобс проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Боксеры провели на ринге все положенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу, который защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO и сохранил пояс IBF, не стоявший на кону.

Ранее итоги прошедшего боя подвел Головкин и Джейкобс. Своим мнением о поединке поделился казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов, заявивший, что GGG не заслужил победы и должен уйти из бокса.

Следующий бой Головкин проведет 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой он является. Ожидается, что соперником станет британец Билли Джо Сондерс, которому принадлежит титул чемпиона WBO — единственного пояса, которого не хватает GGG до статуса абсолютного чемпиона мира.

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