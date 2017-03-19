Сапиев о бое Головкина: Джейкобс удивил. Я ждал нокаута от Гены
Олимпийский чемпион Серик Сапиев выступил в качестве эксперта во время трансляции боя казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
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После завершения поединка Сапиев в интервью Vesti.kz поделился своим мнением и признался, что Джейкобс его удивил.
«Комментировать тяжело, потому что переживаешь. Решение судей — справедливое. Джейкобс удивил. Я думал, что Гена
Бой Головкин — Джейкобс проходил в
Ранее итоги прошедшего боя подвел Головкин и Джейкобс. Своим мнением о поединке поделился казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов, заявивший, что GGG не заслужил победы и должен уйти из бокса.
Следующий бой Головкин проведет 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой он является. Ожидается, что соперником станет британец Билли Джо Сондерс, которому принадлежит титул чемпиона WBO — единственного пояса, которого не хватает GGG до статуса абсолютного чемпиона мира.
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