Дрозд нашел объяснение пониженной активности Головкина во второй половине боя с Джейкобсом

«Головкин отлично начал бой, уверенно контролировал дистанцию джебом и забирал раунды, — написал Григорий на своей странице в Facebook. Затем он снизил активность и вторую половину провел не очень хорошо. Не совсем понятно, почему это произошло, но эффективность его атак упала и он стал выжидать, пропуская ненужные удары. Пока никто из соперников Геннадия так хорошо не проводил вторую половину боя. При этом Джейкобс не прибавил сильно в ударах, просто, на мой взгляд, именно Геннадий снизил активность и на этом фоне Джейкобс начал смотреться хорошо.

Думаю, что одной из причин такого течения второй половины боя стало то, что Джейкобс подстроился под джеб Головкина и у того перестало получаться цепляться за него, наносить серии. Головкин развивал свои атаки именно с джеба, но во второй половине боя это у него почти перестало получаться. Но в целом судьи в этот раз сделали свою работу хорошо и, на мой взгляд, абсолютно честно. Пусть не так ярко, но Головкин, конечно, победил.