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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127747/
19 марта 2017, 10:29 | Бокс | Vesti.kz

Дрозд нашел объяснение пониженной активности Головкина во второй половине боя с Джейкобсом

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд высказал свое мнение по поводу поединка между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

При этом он считает что GGG добился заслуженной победы. Увеличить
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«Головкин отлично начал бой, уверенно контролировал дистанцию джебом и забирал раунды, — написал Григорий на своей странице в Facebook. Затем он снизил активность и вторую половину провел не очень хорошо. Не совсем понятно, почему это произошло, но эффективность его атак упала и он стал выжидать, пропуская ненужные удары. Пока никто из соперников Геннадия так хорошо не проводил вторую половину боя. При этом Джейкобс не прибавил сильно в ударах, просто, на мой взгляд, именно Геннадий снизил активность и на этом фоне Джейкобс начал смотреться хорошо.

Думаю, что одной из причин такого течения второй половины боя стало то, что Джейкобс подстроился под джеб Головкина и у того перестало получаться цепляться за него, наносить серии. Головкин развивал свои атаки именно с джеба, но во второй половине боя это у него почти перестало получаться. Но в целом судьи в этот раз сделали свою работу хорошо и, на мой взгляд, абсолютно честно. Пусть не так ярко, но Головкин, конечно, победил.

Напомним, бой Головкин и Джейкобса прошел утром 19 марта в Нью-Йорке и продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением одержал казахстанец. Американец в четвертом раунде побывал в нокдауне.

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Болельщики высказались о бое Головкин — Джейкобс

Болельщики высказались о бое Головкин — Джейкобс

У соперника Головкина была очень сильная физическая форма, Джейкобс очень быстро двигался, а длинные руки частенько доставали Гену, считает индивидуальный спонсор и инициатор показа боя в Казмедиацентре Фируза Калюкова, передает корреспондент Bnews.kz.
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