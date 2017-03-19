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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127746/
19 марта 2017, 10:28 | Бокс | Vesti.kz

Фируза Шарипова: Если бы не нокдаун, была бы ничья или даже победа Джейкобса

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz 37-ю победу на профи-ринге своего соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

Казахстанка навала этот бой самым тяжелым в карьере GGG. Увеличить
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— Что Вы можете сказать о победе Геннадия Головкина над Дэниэлом Джейкобсом?

— Честно говоря, даже не предполагала, что бой продлится все отведенные 12 раундов. Перед боем я давала прогноз, что бой завершится ближе к середине. Но в итоге последние шесть раундов получились самыми зрелищными. Головкин по сути выиграл с разницей в одно очко, но если бы не нокдаун, была бы ничья или даже победа Джейкобса. Этот бой получился самым тяжелым и самым ярким в карьере Геннадия Головкина.

— За счет каких качеств Джейкобс смог продержаться все 12 раундов?

— Он смог подобрать правильную манеру боя, правильно настроился. В углу ему давали очень точные указания: работать джебом и не давать Головкину проявлять инициативу. Это был первый соперник Головкина, который не проявлял страха перед чемпионом, к тому же пытался идти на него и навязывать свою манеру ведения боя. Рада, что Головкин смог одержать победу в таком непростом поединке и в очередной раз доказал, что он лучший, оставшись непобежденным.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

После боя казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов заявил, что «должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса». GGG же после этой победы приблизился к рекорду Бернарда Хопкинса.

Также стало известно, что следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане.

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