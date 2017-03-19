Манкенов: Тревожного звоночка не было. Считаю, что Головкин просто решил провести все 12 раундов

«Мне очень понравился поединок. Оба боксера проявили свои лучшие качества. Геннадий провел все 12 раундов и показал, что он готов к этому. Тревожного звонка не было. Мое мнение, что он просто решил с Джейкобсом пройти всю дистанцию. Тем более получалось это у них довольно хорошо. Джейкобс был хорош. После всех неудач в жизни от ответственно подошел к встрече и на высоком уровне конкурировал с Головкиным. Хороший поединок, позиционный», — прокомментировал Манкенов.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.