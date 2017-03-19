Манкенов: Тревожного звоночка не было. Считаю, что Головкин просто решил провести все 12 раундов
Известный казахстанский промоутер, менеджер ледового дворца «Алматы Арена» Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz исход поединка казахстанца Геннадия Головкина с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом.
«Мне очень понравился поединок. Оба боксера проявили свои лучшие качества. Геннадий провел все 12 раундов и показал, что он готов к этому. Тревожного звонка не было. Мое мнение, что он просто решил с Джейкобсом пройти всю дистанцию. Тем более получалось это у них довольно хорошо. Джейкобс был хорош. После всех неудач в жизни от ответственно подошел к встрече и на высоком уровне конкурировал с Головкиным. Хороший поединок, позиционный», — прокомментировал Манкенов.
Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
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