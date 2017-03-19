Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина, и фанаты поддержат меня в этом
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) заявил, что не согласен с решением судей по его бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Думаю, я выиграл бой и фанаты поддержат меня в этом. Я выиграл, по крайней мере, два раунда. Я выиграл решением судей, но все что я могу, это смириться с их решением. Но после этого боя мы оба оба обрели еще больше фанатов», — заявил Джейкобс после боя.
Сам Головкин отдал должное Джейкобсу, добавив, что ему нужен был 12-раундовый поединок. «Я не смог уничтожить Джейкобса, но я не убийца. Респект ему», — сказал Головкин.
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