Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина, и фанаты поддержат меня в этом

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Поединок состоялся в Нью-Йорке утром 19 марта. Джейкобс уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Думаю, я выиграл бой и фанаты поддержат меня в этом. Я выиграл, по крайней мере, два раунда. Я выиграл решением судей, но все что я могу, это смириться с их решением. Но после этого боя мы оба оба обрели еще больше фанатов», — заявил Джейкобс после боя.

Сам Головкин отдал должное Джейкобсу, добавив, что ему нужен был 12-раундовый поединок. «Я не смог уничтожить Джейкобса, но я не убийца. Респект ему», — сказал Головкин.