На краю пропасти

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Впервые в профессиональной карьере Головкину по-настоящему пришлось с опасением ожидать вердикта судей.

Самый опасный соперник GGG оказал ему достойное сопротивление. И при более лояльном судействе Джейкобс мог действительно рассчитывать на победу. Мы все помним, как закончилась встреча американца Андре Уорда и Сергея Ковалева — в том бою судьи вынесли спорное решение и отдали победу своему бойцу. Здесь же была немного другая ситуация — канал HBO не мог потерять в один вечер двух своих главных боксеров — ранее сенсационное поражение потерпел первый номер рейтинга P4P никарагуанец Роман Гонсалес.

Конечно, нельзя утверждать что победа Головкина не заслужена. Бой был действительно равным, но при определенных благосклонностях судей победа могла уйти мимо него.

Бой начался в достаточно спокойном ритме. Головкин по старой традиции шел вперед и работал джебом, Джейкобс отходил и работал на отходах также передней рукой, причем не забывал он бить и по корпусу, чем Головкин явно пренебрегал.

Такая ситуация протекала до четвертого раунда. Было заметно, что Джейкобс чувствует себя в ринге немного неуютно — он пока не понимал, что сможет противопоставить силе GGG. Впрочем, и Геннадий явно не блистал. Вместо комбинаций он пытался сократить дистанцию джебом, чтобы нанести затем силовой правый боковой. Такая тактика особенного успеха не приносила.

В четвертой трехминутке Головкин неплохо начал с пары джебов — они точно попали в цель. Он начал развивать свой успех постоянно выбрасывая удары и внимательно следя за соперником. Джейкобс пытался перевести бой в более спокойное русло и не делал много работы. На последней минуте Джейкобс решил взорваться своей комбинаций, но попал под пару тяжелых ударов и оказался в нокдауне.

С начала пятого раунда Головкин кинулся добивать американца. Он решил довести дело до конца. Но здесь его ждал сюрприз — Джейкобс прямо по ходу поединка начал чередовать стойки. И стоит отметить, что как левша он нанес неприятностей больше, нежели чем правша. Показалось, что Головкин к этому был не готов и его наступательный порыв ослаб.

Начиная с шестого раунда рисунок боя начал меняться. Джейкобс стал работать все активнее. В отличие от Головкина он продолжал бомбардировать и корпус.

В восьмой трехминутке GGG начал затяжную атаку, он был более активным. Джейкобс умело сбивал его темп, сближаясь в клинч. На каждый удар он старался ответить своим и нельзя сказать, что безуспешно. Головкин был по-прежнему в поиске ключа для разгадки своего оппонента.

В девятом раунде казахстанец решил поставить на кон все, что умеет. Он начал треминутку активно, немного переждал в середине и кинулся на отчаянный штурм на исходе. Серия его ударов кажется немного потрясла Джейкобса, но вновь GGG не удалось довести дело до конца.

Неожиданно на старте десятого раунде Дэниэл сам кинулся в атаку, он хотел показать, что нисколько не потрясен. Действительно, он поймал кураж. С каждой минутой он был все быстрее Головкина. Последний временами просто не успевал за его атаками, хотя и достаточно часто блокировал чужие удары перчатками или движением корпуса.

На одиннадцатый отрезок времени Triple-G вновь вышел с твердым намерением нокаутировать Джейкобса. Он откровенно выцеливал своего соперника. Последний все видел и старался не идти в активный размен. Головкин потратил столько сил и все впустую! На последней минуте Дэниэл сам взорвался комбинацией ударов и на один удачный выстрел GGG ответил двумя мощными своими. И даже продемонстрировал что-то вроде звериного рыка. Он не опасался Гены! Геннадий был несколько удивлен, хотя и сохранил хладнокровие.

В двенадцатом раунде оба провели очень много, пусть и не точных, атак. И здесь все-таки немного более точным оказался Джейкобс.

Боксеры стали дожидаться решения судей. Бой был очень равным. Как минимум половину раундов Джейкобс точно не проиграл, а может быть даже и выиграл. По ходу встречи несколько раундов можно отдать одному или другому боксеру, в зависимости от предпочтений. Конечно, в плюс GGG было то, что он сумел послать в нокдаун своего оппонента — а это два очка, вместо одного за победный раунд.

После нескольких минут томительного ожидания судьи наконец вынесли свой вердикт — 115−112, 115−112, 114−113 в пользу Головкина. Это вызвало большое возмущение у публики.

Вообще Геннадий оставил после этой встречи достаточно размытое впечатление. Как в целом и большинство его не точных атак. Сложилось ощущение, что он уже немного забыл, что является техничным боксером, который может боксировать не только в агрессивной манере. Здесь же он показал себя чистым агрессором. На скачке и одним силовым ударом в бою с таким бойцом как Джейкобс победы не одержать. В его арсенале не оказалось оружия, способного переиграть американца.

Возможно тому есть несколько причин. Во-первых, Головкин немного сдал в скорости. Все его удары размашисты, что делает их очень заметными еще до начала атаки. Он и раньше не был самым скоростным боксером, но теперь стал немного медленнее.

Во-вторых, Джейкобс — очень крупный боксер. Головкин не очень часто встречался с такими бойцами, которые помимо всего еще и очень много двигаются, да к тому же и боксируют неплохо.

Наконец, Головкину нужно явно разнообразить свой арсенал. Бокс — это не только атака, агрессия. Да, мы знаем, что бойцы Санчеса славятся своим нокаутирующими ударами. Но видимо Геннадию нужно больше поработать и над другой стороной бокса. Иначе GGG постепенно превратится в боксера «слаггера» — бойца обладающего только одним мощным нокаутирующим ударом. Типичным представителем таких боксеров были Джо Фрейзер, с его знаменитым левым полухуком-полукрюком. Постепенно такими же бойцами-агрессорами стали и Майк Тайсон, и Санни Листон. В молодости оба были великолепными технарями, а когда поняли, что сила в руках может решить все, стали уповать только на нее.

Этот бой для Головкина должен стать настоящим уроком. Сегодня он прошел по краю пропасти.