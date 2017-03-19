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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127571/
19 марта 2017, 9:20 | Бокс | Vesti.kz

Куат Хамитов: Должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов высказал мнение о бое между боксером Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Боксеры провели на ринге все положенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

По словам Хамитова, в прошедшем бою можно было увидеть, почему Головкин избегает Андре Уорда. Боец поздравил соотечественника с победой на казахском языке.

«Женiс кутты болсын! Но по раундам 5−7 в пользу Джэйкобса. Есть нокдаун. Минимум это ничья! Вот почему мы никогда не увидим бой Головкин — Уорд. Гене надо уходить из бокса! Возраст» — написал Хамитов на своей странице в Instagram.

Отметим, что для Головкина победа над Джейкобсом стала 37-й в карьере (33 нокаутом). Казахстанец продолжается оставаться непобежденным. В свою очередь Джейкобс потерпел второе поражение — также на его счету 32 победы (29 нокаутом).

В следующий раз Головкин выйдет на ринг 17 июня. Его поединок пройдет в Астане в дни мировой выставки EXPO-2017, послом которой он является. Ожидается, что соперником станет британец Билли Джо Сондерс, которому принадлежит титул чемпиона WBO.

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