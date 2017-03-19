Шуменов: Бой с Джейкобсом прибавит опыта, в следующем поединке Головкин будет еще лучше
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу своего соотечественника Геннадия Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом в
Нью-Йорке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я переживал, болел за Гену. Думал, Гена остановит Джейкобса, — начал Шуменов. — Все думали, что Головкин остановит Джейкобса. Но Джейкобс доказал всем обратное. Он действительно проявил характер, показал хороший бокс.
— Не было момента, когда Вам показалось, что проиграет Головкин?
— Я поэтому и переживал, потому что бой был такой близкий, спорный. Хороший бой дал Джейкобс.
— Головкин не вызвал разочарования?
— Нет. Это же бокс. Никогда не знаешь, что произойдет в день боя. Я думаю, что все равно Гена выше классом, но разные моменты бывают. Может,
Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter