Шуменов: Бой с Джейкобсом прибавит опыта, в следующем поединке Головкин будет еще лучше

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— Я переживал, болел за Гену. Думал, Гена остановит Джейкобса, — начал Шуменов. — Все думали, что Головкин остановит Джейкобса. Но Джейкобс доказал всем обратное. Он действительно проявил характер, показал хороший бокс.

— Не было момента, когда Вам показалось, что проиграет Головкин?

— Я поэтому и переживал, потому что бой был такой близкий, спорный. Хороший бой дал Джейкобс.

— Головкин не вызвал разочарования?

— Нет. Это же бокс. Никогда не знаешь, что произойдет в день боя. Я думаю, что все равно Гена выше классом, но разные моменты бывают. Может, где-то перетренировался, или что-то не то съел, не знаю. Настрой к поединку, может, был неправильный… Может, после нокдауна Головкин чуть-чуть расслабился, сбился с плана, может быть. Не знаю, надо будет у Головкина спрашивать теперь. Но все равно этот поединок был очень хорошим, очень зрелищным. И для Головкина это очень большой опыт. И я думаю, в следующем поединке он будет намного лучше, покажет хороший бокс. А здесь он получил огромный опыт, потому что Дэниэл Джейкобс очень достойный соперник, тоже чемпион мира, очень бьющий боксер, хороший технически боксер. Однозначно у Головкина опыта прибавится после этого боя.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.