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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127508/
19 марта 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Демьяненко о победе Головкина над Джейкобсом: Если посчитать все раунды, то могут возникнуть вопросы

Вице-президент федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе Геннадия Головкина над «регулярным» чемпионом WBA Дэниэлом Джейкобсом.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу казахстанцу. Увеличить
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— Бой понравился. Это было очень зрелищно. В некоторых раундах Джейкобс смотрелся достойно, однако судьи решили, что победу одержал Головкин, — отметил Демьяненко.

— Как вам Джейкобс?

— Если быть объективным, Джейкобс мне очень сильно понравился, а вот Гена как-будто был не готов к такому ходу событий. Не понятно, почему он так мало ударов наносил. Возможно, проблема была в настрое на соперника, хотя недооценки не должно было быть.

— Вопросы будут по этому бою?

— Да, несомненно. Если посчитать все раунды, то могут возникнуть вопросы, ведь бой был равным. В любом случае поединок был зрелищным, и я рад, что Головкин победил и сохранил свои титулы.

Ранее, Головкин по итогам 12 раундов по очкам победил Джейкобса и защитил свои титулы чемпиона мира.

Напомним, что за этот поединок Головкин получит гарантированный гонорар в 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс — 1,75 миллиона. Их бой показывался по системе платных трансляций (PPV) на HBO, и не исключено, что боксеры получат процент от продаж. Для GGG это будет рекордный гонорар в США, а Miracle Man получит рекордный гонорар в карьере.

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