Демьяненко о победе Головкина над Джейкобсом: Если посчитать все раунды, то могут возникнуть вопросы
Вице-президент федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе Геннадия Головкина над «регулярным» чемпионом WBA Дэниэлом Джейкобсом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Бой понравился. Это было очень зрелищно. В некоторых раундах Джейкобс смотрелся достойно, однако судьи решили, что победу одержал Головкин, — отметил Демьяненко.
— Как вам Джейкобс?
— Если быть объективным, Джейкобс мне очень сильно понравился, а вот Гена
— Вопросы будут по этому бою?
— Да, несомненно. Если посчитать все раунды, то могут возникнуть вопросы, ведь бой был равным. В любом случае поединок был зрелищным, и я рад, что Головкин победил и сохранил свои титулы.
Ранее, Головкин по итогам 12 раундов по очкам победил Джейкобса и защитил свои титулы чемпиона мира.
Напомним, что за этот поединок Головкин получит гарантированный гонорар в 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс — 1,75 миллиона. Их бой показывался по системе платных трансляций (PPV) на HBO, и не исключено, что боксеры получат процент от продаж. Для GGG это будет рекордный гонорар в США, а Miracle Man получит рекордный гонорар в карьере.
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