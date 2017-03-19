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19 марта 2017, 8:58 | Бокс | Vesti.kz

Следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин свой следующий бой проведет в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом объявлено после поединка с Джейкобсом. Увеличить
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Об этом было объявлено сегодня, 19 марта, после победы GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Казахстанец, который впервые в карьере провел 12 раундов, выиграл единогласным решением судей.

Как сообщили в эфире телеканала «Казахстан», следующий бой Головкина пройдет 17 июня в Астане в дни EXPO-2017, послом которой он является. В ближайшее время состоится встреча казахстанской стороны с президентом WBC Маурисио Сулейманом.

Имя соперника пока неизвестно. Ранее несколько источников сообщали о договоренностях Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом, который владеет чемпионским поясом WBO в среднем весе.

Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA, IBF и IBO. Для статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе ему не хватает только пояса WBO.

Июньский бой станет для Головкиным вторым в Казахстане. В первом GGG 16 декабря 2010 года в Астане в третьем раунде нокаутировал колумбийца Нельсона Тапиа и завоевал титул регулярного чемпиона WBA.

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