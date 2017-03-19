Следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане
Казахстанский боксер Геннадий Головкин свой следующий бой проведет в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом было объявлено сегодня, 19 марта, после победы GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом на арене Madison Square Garden в
Как сообщили в эфире телеканала «Казахстан», следующий бой Головкина пройдет 17 июня в Астане в дни EXPO-2017, послом которой он является. В ближайшее время состоится встреча казахстанской стороны с президентом WBC Маурисио Сулейманом.
Имя соперника пока неизвестно. Ранее несколько источников сообщали о договоренностях Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом, который владеет чемпионским поясом WBO в среднем весе.
Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA, IBF и IBO. Для статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе ему не хватает только пояса WBO.
Июньский бой станет для Головкиным вторым в Казахстане. В первом GGG 16 декабря 2010 года в Астане в третьем раунде нокаутировал колумбийца Нельсона Тапиа и завоевал титул регулярного чемпиона WBA.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter