Головкин после победы над Джейкобсом приблизился к рекорду Бернарда Хопкинса
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC (Interim) в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин приблизился к рекорду американца Бернарда Хопкинса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Одержав победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом, казахстанец в 17-й раз защитил титул WBA в среднем весе. Также Головкин в 15-й раз успешно защитил пояс IBO, в третий — IBF и во второй — WBC.
Стоит отметить, что рекорд 52-летнего Бернарда Хопкинса составляет 20 защит титула IBF в среднем весе.
Напомним, что бой, прошедший в
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