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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127462/
19 марта 2017, 8:55 | Бокс | Vesti.kz

Головкин после победы над Джейкобсом приблизился к рекорду Бернарда Хопкинса

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC (Interim) в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин приблизился к рекорду американца Бернарда Хопкинса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец в 17-й раз защитил титул WBA в среднем весе. Увеличить
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Одержав победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом, казахстанец в 17-й раз защитил титул WBA в среднем весе. Также Головкин в 15-й раз успешно защитил пояс IBO, в третий — IBF и во второй — WBC.

Стоит отметить, что рекорд 52-летнего Бернарда Хопкинса составляет 20 защит титула IBF в среднем весе.

Напомним, что бой, прошедший в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, завершился победой Головкина решением судей. Таким образом, Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO в среднем весе. Для 34-летнего казахстанского боксера эта победа стала 37-й (33 нокаутом) в 37 боях на профессиональном ринге. А 30-летний Джейкобс потерпел второе поражение в карьере. До этого он выиграл 32 боя из 33.

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