Головкин после победы над Джейкобсом приблизился к рекорду Бернарда Хопкинса

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Одержав победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом, казахстанец в 17-й раз защитил титул WBA в среднем весе. Также Головкин в 15-й раз успешно защитил пояс IBO, в третий — IBF и во второй — WBC.

Стоит отметить, что рекорд 52-летнего Бернарда Хопкинса составляет 20 защит титула IBF в среднем весе.