Геннадий Головкин одержал победу над Дэниэлом Джейкобсом решением судей
Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Поединок, прошедший в
Очень интересным получился четвертый раунд. После того, как Головкин включился
В начале пятого GGG вновь взялся за дело, а вот концовку лучше провел Джейкобс, однако серьезного урона он казахстанцу доставить не смог.
Интересным получился и девятый раунд, когда в концовке вновь включился Головкин, и уже тяжело пришлось Джейкобсу, но времени на добивание у казахстанца не хватило.
Для 34-летнего казахстанского боксера эта победа стала 37-й (33 — нокаутом) в 37 боях на профессиональном ринге. А 30-летний Джейкобс потерпел второе поражение в карьере. До этого он выиграл 32 боя из 33-х. Стоит отметить, что для Головкина это была 17-я защита титула WBA, 15-я — IBO, третья — IBF и вторая — WBC.
Добавим, что еще перед боем стало известно, что Джейкобс отказался от взвешивания по правилам IBF и поэтому этот титул для него на кону этого поединка не стоял.
Напомним, что за этот поединок Головкин получит гарантированный гонорар в 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс — 1,75 миллиона. Их бой показывался по системе платных трансляций (PPV) на HBO, и не исключено, что боксеры получат процент от продаж. Для GGG это будет рекордный гонорар в США, а Miracle Man получит рекордный гонорар в карьере.
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