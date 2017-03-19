Головкин нанес Джейкобсу второе поражение в карьере
Американский боксер Дэниэл Джейкобс потерпел второе поражение в карьере в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Поединок между боксерами состоялся утром 19 марта на арене Madison Square Garden в
Тем не менее боксеры провели все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Головкину.
Для Джейкобса это поражение стало вторым в карьере при 32 победах (29 КО). Первое американец потерпел семь лет назад от россиянина Дмитрия Пирога в пятом раунде.
Головкин же одержал 37-ю победу в 37 боях, из которых 34 он завершил нокаутом. Также казахстанский боксер продлил серию досрочных побед до 24.
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