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19 марта 2017, 8:30 | Бокс | Vesti.kz

Головкин нанес Джейкобсу второе поражение в карьере

Американский боксер Дэниэл Джейкобс потерпел второе поражение в карьере в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс потерпел второе поражение в карьере в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Поединок между боксерами состоялся утром 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Уже в четвертом раунде Головкин отправил соперника в нокдаун, но Джейкобс сумел подняться и продолжить битву.

Тем не менее боксеры провели все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Головкину.

Для Джейкобса это поражение стало вторым в карьере при 32 победах (29 КО). Первое американец потерпел семь лет назад от россиянина Дмитрия Пирога в пятом раунде.

Головкин же одержал 37-ю победу в 37 боях, из которых 34 он завершил нокаутом. Также казахстанский боксер продлил серию досрочных побед до 24.

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