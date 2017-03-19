Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12 раундов
Казахстанский боксер Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12 раундов, передает корреспондент Vesti.kz.
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Это случилось в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который прошел сегодня, 19 марта, на арене Madison Square Garden в
До этого самым долгим для Головкина был поединок против британца Мартина Мюррея в феврале 2015 года, когда казахстанец победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
Стоит отметить, что Головкин в четвертый раз в карьере провел все положенное время на ринге, однако в предыдущих трех случаях бои проходили по правилам восьми раундов. Последний раз такое было в 2008 году.
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