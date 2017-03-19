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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127407/
19 марта 2017, 8:30 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12 раундов

Казахстанский боксер Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12 раундов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который прошел сегодня, 19 марта, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Все судьи отдали победу Головкину.

До этого самым долгим для Головкина был поединок против британца Мартина Мюррея в феврале 2015 года, когда казахстанец победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Стоит отметить, что Головкин в четвертый раз в карьере провел все положенное время на ринге, однако в предыдущих трех случаях бои проходили по правилам восьми раундов. Последний раз такое было в 2008 году.

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