Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12 раундов

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Это случилось в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который прошел сегодня, 19 марта, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Все судьи отдали победу Головкину.

До этого самым долгим для Головкина был поединок против британца Мартина Мюррея в феврале 2015 года, когда казахстанец победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Стоит отметить, что Головкин в четвертый раз в карьере провел все положенное время на ринге, однако в предыдущих трех случаях бои проходили по правилам восьми раундов. Последний раз такое было в 2008 году.