Головкин: Я не смог уничтожить Джейкобса, но я не убийца. Респект ему
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) отдал должное своему сопернику американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Их поединок состоялся утром утром 19 марта на арене Madison Square Garden в
«Я не смог уничтожить его, Дэнни — очень отличный боксер. Респект ему, я его уважаю. Но это бокс, а я не убийца.
Мне нужен был такой бой (12 раундов), это мой экзамен. Мне нужен был качественный бой против хорошего соперника, — заявил Головкин сразу после боя в ринге.
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