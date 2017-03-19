Головкин: Я не смог уничтожить Джейкобса, но я не убийца. Респект ему

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Их поединок состоялся утром утром 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых судби единогласным решением отдали победу Головкину. При этом в четвертом раунде Джейкобс побывал в нокдауне.

«Я не смог уничтожить его, Дэнни — очень отличный боксер. Респект ему, я его уважаю. Но это бокс, а я не убийца.

Мне нужен был такой бой (12 раундов), это мой экзамен. Мне нужен был качественный бой против хорошего соперника, — заявил Головкин сразу после боя в ринге.