Роман Гонсалес потерпел первое поражение в карьере и потерял титул WBC
Никарагуанец Роман Гонсалес потерпел поражение от Висаксила Вангека из Таиланда и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Уже в первом раунде Гонсалес оказался в нокдауне, но сумел подняться и продолжить бой. Стоит отметить, что ранее он никогда не бывал на канвасе ринга за свою профессиональную карьеру.
В последующем Гонсалес сумел переломить ход поединка и завладеть инициативой, тогда как Вангек действовал вторым номером. В шестом раунде с тайца было снято очко за удары головой, одно из которых привело к рассечению у соперника.
В результате поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу большинством решением судей одержал Вангек (113−113, 114−112, 114−112 в пользу тайца).
Для Гонсалеса это поражение стало первым в карьере при 46 победах (38 КО). Вангек одержал 42 победу (38 КО) при четырех поражениях и одной ничьей.
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