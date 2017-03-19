Роман Гонсалес впервые в карьере оказался в нокдауне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это случилось в бою против Висаксила Вангек из Таиланда, который проходит на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в андеркарте боя Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса.

В первом раунде Гонсалес оказался в нокдауне. Никарагуанец смог подняться и продолжить поединок.

Не имеющий поражений в профессиональной карьере Гонсалес возглавляет рейтинги P4P (лучших боксеров вне зависимости от весовой категории) по версиям многих изданий, среди которых — и The Ring.