Джейкобс отказался от взвешивания на HBO перед боем с Головкиным
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) отказался от взвешивания на телеканале HBO перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, передает корреспондент Vesti.kz.
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Об этом в своем твиттере сообщил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль. По его информации, вес Головкина на взвешивании HBO составил 170 фунтов.
Добавим, что ранее Джейкобс отказался от утреннего взвешивания, и поэтому не сможет получить пояс IBF в случае победы над Головкиным.
На официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса — 159,8 фунта (72,48 килограмма). Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов.
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