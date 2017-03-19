Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29127111/
19 марта 2017, 8:44 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс отказался от взвешивания на HBO перед боем с Головкиным

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) отказался от взвешивания на телеканале HBO перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер же следовал всем правилам. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом в своем твиттере сообщил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль. По его информации, вес Головкина на взвешивании HBO составил 170 фунтов.

Добавим, что ранее Джейкобс отказался от утреннего взвешивания, и поэтому не сможет получить пояс IBF в случае победы над Головкиным.

На официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса — 159,8 фунта (72,48 килограмма). Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

На краю пропасти

На краю пропасти

Решение трех судей о присуждении победы Головкину по очкам было освистано зрителями.
Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Тревожного звоночка не было. Считаю, что Головкин просто решил провести все 12 раундов - Манкенов

Я выиграл бой у Головкина и фанаты поддержат меня в этом - Джейкобс

Должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса - Куат Хамитов