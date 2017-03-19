Джейкобс отказался от взвешивания на HBO перед боем с Головкиным

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Об этом в своем твиттере сообщил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль. По его информации, вес Головкина на взвешивании HBO составил 170 фунтов.

Добавим, что ранее Джейкобс отказался от утреннего взвешивания, и поэтому не сможет получить пояс IBF в случае победы над Головкиным.

На официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса — 159,8 фунта (72,48 килограмма). Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов.