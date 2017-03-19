К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках второго наилегчайшей весовой категории экс-чемпион WBC мексиканец Карлос Куадрас встречался с соотечественником Давидом Кармона.

На правах фаворита Куадрас начал активно бой, однако позже Кармона смог не только выровнить ситуацию, но и взять инициативу. Однако Куадрас выиграл решением судей, за что был освистан залом.

Для 28-летнего Куадраса победа стала 36-й в карьере (27 нокаутом) — также на его счету одно поражение и одно ничья. Показатели 25-летнего Кармона теперь следующие: 20 побед (8 нокаутом), 4 поражения и 5 ничьих.

В других боях андеркарта украинский проспект полусреднего веса Сергей Богачук нокаутировал американца Ясмани Педросо, юный британский тяжеловес Джей МакФарлейн решением судей проиграл американцу Мэтту МакКинею, ирландский средневес Энди Ли победил Кеандре Лезервуду из США, а американский легковес Райан Мартин техническим нокаутом завершил поединок против Брайнта Круза.