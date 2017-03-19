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19 марта 2017, 8:42 | Бокс | Vesti.kz

Экс-чемпиона WBC Куадраса после победы в андеркарте боя Головкин — Джейкобс освистал зал

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке завершился пятый поединок андеркарта вчера бокса, главным событием которого станет бой казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса, передает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был соотечественник из Мексики. Увеличить
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В рамках второго наилегчайшей весовой категории экс-чемпион WBC мексиканец Карлос Куадрас встречался с соотечественником Давидом Кармона.

На правах фаворита Куадрас начал активно бой, однако позже Кармона смог не только выровнить ситуацию, но и взять инициативу. Однако Куадрас выиграл решением судей, за что был освистан залом.

Для 28-летнего Куадраса победа стала 36-й в карьере (27 нокаутом) — также на его счету одно поражение и одно ничья. Показатели 25-летнего Кармона теперь следующие: 20 побед (8 нокаутом), 4 поражения и 5 ничьих.

В других боях андеркарта украинский проспект полусреднего веса Сергей Богачук нокаутировал американца Ясмани Педросо, юный британский тяжеловес Джей МакФарлейн решением судей проиграл американцу Мэтту МакКинею, ирландский средневес Энди Ли победил Кеандре Лезервуду из США, а американский легковес Райан Мартин техническим нокаутом завершил поединок против Брайнта Круза.
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