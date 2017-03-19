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https://sport.mail.ru/news/boxing/29127063/
19 марта 2017, 8:25 | Бокс | Vesti.kz

Головкин своим появлением сорвал овации Madison Square Garden перед боем с Джейкобсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 32 КО) еще до начала боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) ощутил поддержку болельщиков на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

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Кадры из раздевалки Головкина заставили взорваться овациями зал. Казахстанец проводит разминку и ожидает своего выхода.

Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.

Американский телеведущий и писатель Чарлес Пэйн назвал Madison Square Garden столицей Казахстана на один день из-за разницы в количестве фанатов Головкина и Джейкобса на арене. На данный момент зал заполнен на 85 процентов.

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