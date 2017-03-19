Головкин своим появлением сорвал овации Madison Square Garden перед боем с Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 32 КО) еще до начала боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) ощутил поддержку болельщиков на арене Madison Square Garden в
Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кадры из раздевалки Головкина заставили взорваться овациями зал. Казахстанец проводит разминку и ожидает своего выхода.
Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.
Американский телеведущий и писатель Чарлес Пэйн назвал Madison Square Garden столицей Казахстана на один день
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter