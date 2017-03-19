Головкин своим появлением сорвал овации Madison Square Garden перед боем с Джейкобсом

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Кадры из раздевалки Головкина заставили взорваться овациями зал. Казахстанец проводит разминку и ожидает своего выхода.

Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.