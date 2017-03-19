Гассиев зашел в раздевалку Головкина и пожелал ему удачи в бою с Джейкобсом
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24−0, 17 КО) пожелал казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО) удачи в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
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Он зашел в раздевалку к GGG, где сделал совместное фото. «Удачи, GGG» — написал Гассиев в Instagram.
С 2014 года 23-летний Гассиев тренируется вместе с Головкиным у тренера Абеля Санчеса в лагере в
Накануне Гассиев дал интервью, в котором объяснил, почему не спаррингует с Головкиным, и сделал прогноз на бой казахстанца с Джейкобсом.
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