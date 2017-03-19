Гассиев зашел в раздевалку Головкина и пожелал ему удачи в бою с Джейкобсом

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Он зашел в раздевалку к GGG, где сделал совместное фото. «Удачи, GGG» — написал Гассиев в Instagram.

С 2014 года 23-летний Гассиев тренируется вместе с Головкиным у тренера Абеля Санчеса в лагере в Биг-Беар. Молодой россиянин ранее неоднократно признавался, что считает GGG своим ориентиром в боксе.

Накануне Гассиев дал интервью, в котором объяснил, почему не спаррингует с Головкиным, и сделал прогноз на бой казахстанца с Джейкобсом.