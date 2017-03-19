Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29126981/
19 марта 2017, 8:20 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин прибыл на арену Madison Square Garden на бой с Дэниэлом Джейкобсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, который является чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, прибыл на арену Madison Square Garden на бой с «регулярным» чемпионом WBA в этом же весе американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок начнется примерно в 09:40 по времени Астаны. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что поединок состоится сегодня утром и начнется примерно в 09:40 по времени Астаны.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

На краю пропасти

На краю пропасти

Решение трех судей о присуждении победы Головкину по очкам было освистано зрителями.
Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Тревожного звоночка не было. Считаю, что Головкин просто решил провести все 12 раундов - Манкенов

Я выиграл бой у Головкина и фанаты поддержат меня в этом - Джейкобс

Должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса - Куат Хамитов