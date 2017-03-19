Геннадий Головкин прибыл на арену Madison Square Garden на бой с Дэниэлом Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, который является чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, прибыл на арену Madison Square Garden на бой с «регулярным» чемпионом WBA в этом же весе американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Напомним, что поединок состоится сегодня утром и начнется примерно в 09:40 по времени Астаны.
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