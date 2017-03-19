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Это произошло бою между американцами Райаном Мартином и Брайнтом Крузом, выступающими в легкой весовой категории.

На протяжении боя Мартин владел преимуществом. Пропустивший чувствительные удары Круз даже был осмотрен врачом, но смог продолжить поединок. В итоге в начале восьмого раунда рефери остановил его избиение. Таким образом, Мартин выиграл техническим нокаутом.

На счету 24-летнего Мартина теперь 18 побед (11 нокаутом), и он по-прежнему не имеет поражений. 27-летний Круз проиграл во второй раз в карьере — также на его счету 17 побед (8 нокаутом).

В других боях андеркарта украинский проспект полусреднего веса Сергей Богачук нокаутировал американца Ясмани Педросо, юный британский тяжеловес Джей МакФарлейн решением судей проиграл американцу Мэтту МакКинею, а Энди Ли победил Кеандре Лезервуду из США.