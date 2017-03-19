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Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов в зале будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.

«Этим вечером арена Madison Square Garden — столица Казахстана. А где Бруклин?» — написал Пэйн в твиттере, намекая на родной район Джейкобса.