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19 марта 2017, 8:19 | Бокс | Vesti.kz

Американский телеведущий: Сегодня Madison Square Garden — столица Казахстана!

Ведущий ряда программ телеканала FOX Business и писатель Чарлес Пэйн отметил уровень поддержки казахстанца Геннадия Головкина в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

До боя Головкин — Джейкобс остается несколько часов. Увеличить
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Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов в зале будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.

«Этим вечером арена Madison Square Garden — столица Казахстана. А где Бруклин?» — написал Пэйн в твиттере, намекая на родной район Джейкобса.

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