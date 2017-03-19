Американский телеведущий: Сегодня Madison Square Garden — столица Казахстана!
Ведущий ряда программ телеканала FOX Business и писатель Чарлес Пэйн отметил уровень поддержки казахстанца Геннадия Головкина в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в
Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов в зале будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.
«Этим вечером арена Madison Square Garden — столица Казахстана. А где Бруклин?» — написал Пэйн в твиттере, намекая на родной район Джейкобса.
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