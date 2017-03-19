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19 марта 2017, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

Энди Ли победил в андеркарте боя Головкин — Джейкобс после возвращения в бокс

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе ирландец Энди Ли вернулся в бокс после паузы, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником <nobr>экс-чемпиона</nobr> WBO был американский боксер. Увеличить
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Сегодня, 19 марта, он встречался с Кеандре Лезервудом из США. Поединок проходил в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном бою которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс.

По итогам восьми раундов все судьи отдали победу Ли. Для 32-летнего ирландца это был первый бой с декабря 2015 года — тогда он проиграл Билли Джо Сондерсу титул WBO. Сейчас на счету Ли 35 побед (24 нокаутом), три поражения и одна ничья. У 28-летнего Лезервуда следующие показатели: 19 побед (12 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

В других боях андеркарта украинский проспект полусреднего веса Сергей Богачук техническим нокаутом победил американца Ясмани Педросо, а юный британский тяжеловес Джей МакФарлейн решением судей проиграл Мэтту МакКинею.
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