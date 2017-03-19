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19 марта 2017, 8:14 | Бокс | Vesti.kz

Перспективный британский тяжеловес проиграл в андеркарте боя Головкин — Джейкобс

В андеркарте вечера бокса на Madison Square Garden, в главном бою которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс, прошел второй поединок, передает корреспондент Vest.kz.

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В нем 35-летний американский Мэтт МакКиней раздельным решением судей победил 19-летнего британца Джея МакФарлейна. Поединок продолжался четыре раунда. По их итогам двое судей отдали победу американцу, а еще один поставил ничью.

Для МакКинея эта победа стала четвертой в карьере (одно нокаутом) — также на его счету два поражения и две ничьи. В свою очередь юный МакФарлейн, одержавший до сегодняшнего дня две победы нокаутом, потерпел первое поражение в карьере. Для перспективного британца этот бой был первым за пределами родной страны.

Напомним, в стартовом бою вечера украинский проспект полусреднего веса Сергей Богачук техническим нокаутом победил американца Ясмани Педросо.
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