Подопечный тренера GGG выиграл нокаутом первый бой в вечере бокса Головкин — Джейкобс
Украинский проспект Сергей Богачук одержал победу в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden, в главном бою которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соперником 21-летнего Богачука был 28-летний американец кубинского происхождения Ясмани Педросо. Уже в первом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, а в третьем рефери остановил избиение аутсайдера.
Для Богачука эта победа стала третьей в трех боях — во всех он победил нокаутами. В свою очередь Педросо потерпел второе поражение (оба нокаутом) — также на его счету одна победа.
Тренируется Богачук в лагере Абеля Санчеса вместе с Головкиным, россиянином Муратом Гассиевым и другими боксерами. Также Санчес выводил украинца на его дебютный бой в профи. Интересно, что Богайчука называют никнеймами «Мексиканец» и El Flaco (в переводе с испанского — тощий).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter