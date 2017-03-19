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https://sport.mail.ru/news/boxing/29126785/
19 марта 2017, 8:04 | Бокс | Vesti.kz

Подопечный тренера GGG выиграл нокаутом первый бой в вечере бокса Головкин — Джейкобс

Украинский проспект Сергей Богачук одержал победу в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden, в главном бою которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс, передает корреспондент Vesti.kz.

В своей карьере он пока побеждает только досрочно. Увеличить
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Соперником 21-летнего Богачука был 28-летний американец кубинского происхождения Ясмани Педросо. Уже в первом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, а в третьем рефери остановил избиение аутсайдера.

Для Богачука эта победа стала третьей в трех боях — во всех он победил нокаутами. В свою очередь Педросо потерпел второе поражение (оба нокаутом) — также на его счету одна победа.

Тренируется Богачук в лагере Абеля Санчеса вместе с Головкиным, россиянином Муратом Гассиевым и другими боксерами. Также Санчес выводил украинца на его дебютный бой в профи. Интересно, что Богайчука называют никнеймами «Мексиканец» и El Flaco (в переводе с испанского — тощий).

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