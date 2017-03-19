К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперником 21-летнего Богачука был 28-летний американец кубинского происхождения Ясмани Педросо. Уже в первом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, а в третьем рефери остановил избиение аутсайдера.

Для Богачука эта победа стала третьей в трех боях — во всех он победил нокаутами. В свою очередь Педросо потерпел второе поражение (оба нокаутом) — также на его счету одна победа.

Тренируется Богачук в лагере Абеля Санчеса вместе с Головкиным, россиянином Муратом Гассиевым и другими боксерами. Также Санчес выводил украинца на его дебютный бой в профи. Интересно, что Богайчука называют никнеймами «Мексиканец» и El Flaco (в переводе с испанского — тощий).